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Факты / Україна

На Харьковщине на мине подорвался трактор

Евгения Грейс, редактор ленты
Під Печенігами на Харківщині на міні підірвався трактор

В Печенежской общине Харьковской области подорвался трактор.

Об этом сообщил печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

— Сегодня в нашей общине произошло трагическое событие. Во время выполнения сельскохозяйственных работ в поле на вражеской мине подорвался трактор. Тракторист получил ранения и сейчас находится в областной больнице, — написал он.

Гусаров отметил, что часть полей, лесных массивов, водоемов и других участков Печенежской общины до сих пор остаются необследованными и неразминированными. Саперные работы продолжаются.

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— Призываю всех быть максимально осторожными, не трогать подозрительные предметы, а в случае их обнаружения немедленно сообщать в службу по чрезвычайным ситуациям по телефонам 101 или 057656-12-14, — добавил он.

Напомним, в июле под Харьковом на поле подорвался трактор, водитель погиб на месте.

Фото: Печенежский поселковый голова

Источник: Печенежский поселковый голова

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