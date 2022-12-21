Грудень, 21 в 14:10

У Печенізькій громаді Харківської області підірвався трактор.

Про це повідомив печенізький селищний голова Олександр Гусаров.

– Сьогодні в нашій громаді сталася трагічна подія. Під час виконання сільськогосподарських робіт в полі на ворожій міні підірвався трактор. Тракторист отримав поранення і зараз перебуває в обласній лікарні, – написав він.

Гусаров наголосив, що частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок Печенізької громади досі залишаються необстеженими й нерозмінованими. Саперні роботи тривають.

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– Закликаю всіх бути максимально обережними, не чіпати підозрілі предмети, а у разі їх виявлення негайно повідомляти службу з надзвичайних ситуацій за номерами 101 або 057656-12-14, – додав він.

Нагадаємо, у липні під Харковом на полі підірвався трактор, водій загинув на місці.

Фото: Печенізький селищний голова

Джерело: Печенізький селищний голова