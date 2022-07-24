Июль, 24 в 15:41

Сегодня, 24 июля, около полудня возле Харькова на поле во время проведения сельскохозяйственных работ подорвался трактор.

Об этом сообщает управление ГСЧС в Харьковской области.

Трактор наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. 40-летний водитель трактора, к сожалению, погиб на месте. А сельскохозяйственная техника от взрыва сгорела.

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В ГСЧС напоминают о необходимости быть максимально осторожными, поскольку часть полей, лесных массивов и других земельных участков из-за боевых действий остается не обследованными пиротехниками.

Напомним, что в Запорожской области в селе Новопавловка комбайн наехал на противотанковую мину, в результате чего машина загорелась. Водителя и его помощника госпитализировали.

В начале июля под Одессой в курортном поселке на побережье на мине подорвались два человека — один человек погиб, другой — получил контузию.