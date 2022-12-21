Декабрь, 21 в 18:55

Российские СМИ сообщили, что система ПВО РФ сбила свой же ударный вертолет Ка-52, так называемый Аллигатор, в Запорожской области.

Один из пропагандистских каналов оккупантов проинформировал, что самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С1 ночью успешно “приземлил” воздушный объект.

На Запорожье оккупанты сбили свой же вертолет Ка-52 Аллигатор / 3 фотографии

В Стратком ВСУ подтвердили эту информацию — сообщения также перепостили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

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– Кацапское ПВО оно такое. Сбить ракету – нет! Сбить собственный вертолет или самолет – да! Мы за второй вариант! А пока весь экипаж зенитчиков приглашаем на праздничный ужин в их честь, — говорится в сообщении.

Фото: Стратком ВСУ