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Факты / Україна

ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 Грач

Евгения Грейс, редактор ленты
Су-25
Фото: Depositphotos

Бойцы подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили российский бронированный штурмовик Су-25 Грач.

Об этом сообщает ДШВ ВСУ.

— Штурмовик противника был приземлен расчетом зенитного ракетного комплекса, — сообщили в управлении противовоздушной обороны штаба Командования ДШВ ВС Украины.

В ДШВ отметили, что на счету этой бригады уже 34 сбитых российских средств воздушного нападения. Из них — 20 самолетов, 7 вертолетов, 7 дронов и крылатых ракет.

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Всего с начала полномасштабного вторжения Десантно-штурмовые войска ВСУ сбили 100 вражеских средств воздушного нападения.

Напомним, в июле сичеславские десантники уже сбивали российский бронированный штурмовик Су-25.

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Источник: Десантно-штурмовые войска ВС Украины

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