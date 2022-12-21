Декабрь, 21 в 17:19

Бойцы подразделения противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ сбили российский бронированный штурмовик Су-25 Грач.

Об этом сообщает ДШВ ВСУ.

— Штурмовик противника был приземлен расчетом зенитного ракетного комплекса, — сообщили в управлении противовоздушной обороны штаба Командования ДШВ ВС Украины.

В ДШВ отметили, что на счету этой бригады уже 34 сбитых российских средств воздушного нападения. Из них — 20 самолетов, 7 вертолетов, 7 дронов и крылатых ракет.

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Всего с начала полномасштабного вторжения Десантно-штурмовые войска ВСУ сбили 100 вражеских средств воздушного нападения.

Напомним, в июле сичеславские десантники уже сбивали российский бронированный штурмовик Су-25.

Источник: Десантно-штурмовые войска ВС Украины