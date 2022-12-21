Грудень, 21 в 18:55

Російські ЗМІ повідомили, що система ППО РФ збила свій же ударний гелікоптер Ка-52, так званий Алігатор, у Запорізькій області.

Зазначимо, що один із пропагандистських каналів окупантів проінформував, що самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир С1 вночі успішно “приземлив” повітряний об’єкт.

На Запоріжжі окупанти збили свій же гелікоптер Ка-52 Алігатор / 3 фотографии

У Страткомі ЗСУ підтвердили цю інформацію — його повідомлення також перепостили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

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– Кацапське ППО воно таке. Збити ракету – ні! Збити власний гелікоптер чи літак – так! Ми за другий варіант! А поки що весь екіпаж зенітчиків запрошуємо на святкову вечерю на їх честь, – йдеться у повідомленні.

Фото: Стратком ЗСУ