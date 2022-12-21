Декабрь, 21 в 14:45

Центр национального сопротивления сообщает, что наемники ПВК Лига (часть ПВК Вагнера) прибыли на северную границу Украины, чтобы подготовить провокацию. Отмечается, что они могут сымитировать обстрелы Беларуси украинской армией.

В ЦНС обнаружили, что наемников разделили на две группы (80-90 человек), прибывшие в район села Крупейки в Лоевском районе Гомельской области. В их распоряжении легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили.

Эти группы усилили инженерными подразделениями, в то время как Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

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ЦНС считает, что один из сценариев провокации включает в себя обстрелы Беларуси якобы Вооруженными силами Украины.

– Речь идет именно о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию белорусского частного охранного предприятия ГардСервис, где размещались наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области, – говорится в сообщении.

В Центре добавили, что ГардСервис – это не просто частное охранное предприятие, а первая подобная фирма, созданная специальным указом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в 2019 году.

“Охранники” базируются на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.