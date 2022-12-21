Грудень, 21 в 14:45

Центр національного спротиву повідомляє, що найманці ПВК Ліга (частина ПВК Вагнер) прибули на північний кордон України, щоб підготувати провокацію. Зазначається, що вони можуть зімітувати обстріл Білорусі українською армією.

У ЦНС виявили, що найманців розділили на дві групи (80-90 осіб), які прибули в район села Крупейкі в Лоєвському районі Гомельської області. В їх розпорядженні – легкоброньована техніка та тентовані вантажні автомобілі.

Ці групи посилили інженерними підрозділами, в той час як Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району.

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ЦНС вважає, що один зі сценаріїв провокації включає в себе обстріл Білорусі нібито Збройними силами України.

– Йдеться про саме тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства ГардСервіс, де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області, – йдеться у повідомленні.

В Центрі додали, що ГардСервіс – це не просто приватне охоронне підприємство, а перша подібна фірма, створена спеціальним указом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у 2019 році.

“Охоронці” базуються на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців.