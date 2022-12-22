Есть отличные новости, с которыми я возвращаюсь домой — Зеленский после встречи с Байденом

Декабрь, 22 в 0:09

Украина и США имеют четкое видение того, как в ближайшие месяцы улучшить оборонную способность Украины.

Об этом 21 декабря заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с американским коллегой Джо Байденом, которая состоялась в Вашингтоне.

— Этот визит в США действительно стал историческим для Украины и для отношений с США. Я благодарен президенту Байдену за мудрые шаги, которые объединяют международное сообщество. Хочу поблагодарить Конгресс за двухпартийную поддержку, — начал он.

Зеленский рассказал, что главными вопросами обсуждений в Вашингтоне являются вопросы укрепления Украины на следующий год.

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— Мы имеем замечательные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден объявил о новом пакете помощи и главным в этом пакете является ЗРК Patriot. Это важный шаг для усиления противовоздушной обороны. Только так мы лишим агрессора возможности атаковать наши города, — добавил президент.

Президент добавил, что сегодня на всех встречах звучит вопрос о противодействии российскому террору и восстановлении разрушенной инфраструктуры, прежде всего энергетики, поскольку Украина должна пройти эту зиму и защитить украинцев.

— Должны быть и будем в таких вещах максимально конкретными — это ключевой гуманитарный вопрос сейчас, — сказал он.

Кроме того, Байден и Зеленский обсудили дальнейшее санкционное и юридическое давление на государство-террориста.

— Россия должна отвечать за все то, что делает против нашего государства, против наших людей, против всей Европы и свободного мира, — сказал украинский лидер.

Также президенты Украины и США обсудили “принципиальную вещь” — Формулу мира, и возможности американского лидерства по этому поводу, сообщил Зеленский.

— Мы предлагаем очень конкретные пункты — и то, что Америка может сделать, чтобы помочь их выполнить. Мы предлагаем Global Peace Formula Summit, и я благодарен нашим американским союзникам за то, что они нас слышат — и чувствуют так же, как и мы, насколько важно сохранять инициативу и искать, как восстановить территориальную целостность Украины и международный порядок, — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и США имеют четкое понимание, как в ближайшие месяцы улучшить оборонные способности Украины.

— Не хочу говорить об этом сейчас, сами понимаете почему, но я очень благодарен президенту Байдену, — сказал украинский лидер.

Президент Зеленский надеется, что Конгресс США примет пакет финансовой поддержки для Украины объемом почти $45 млрд.

— Я знаю, что американское лидерство останется крепким и глобально ощутимым. Соединенные Штаты будут стоять на защите наших общих ценностей, ценностей свободы. И я верю, что — несмотря на любые персональные изменения в составе Конгресса — двухпалатная и двухпартийная поддержка будет сохраняться. Спасибо всем, кто работает ради этого, — подчеркнул он.

Перед этим президент Джо Байден заявил, что США будут поддерживать Украину на протяжении всего пути военного сопротивления Российской Федерации.