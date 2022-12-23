Декабрь, 23 в 20:55

Среди российских военных, которые вторглись в Украину, процветает пьянство, из-за чего оккупанты начинают стрелять по своим же сослуживцам.

Об этом говорится в новом аудиоперехвате Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В разговоре со своей собеседницей оккупант рассказывает, что за употребление алкоголя их командование расстреливает военнослужащих.

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— За алкоголь у нас расстрел, чтобы ты понимала. У нас расстреливают сразу же свои же из 25-й бригады. Сегодня вот троим ноги перестреляли, — говорит он.

По его словам, это внутренний указ военного командования — расстреливать на месте за алкоголь или запах перегара.

Российский военный говорит, что касательно троих его сослуживцев, которым прострелили ноги, дальше ожидает судебное разбирательство.

— Вот суд, и чем им присудит — я не знаю. Могут лет 5-7 дать, это не шутки, мы на войне находимся, Маш, — говорит он.

Кроме того, оккупант рассказывает, как его же пьяные сослуживцы открывают дружественный огонь в попытке проверить, работает ли их стрелковое оружие, или нет.

— Один п*дарас вот ночью у меня на посту в меня стрелял… Подошел и стрельнул. Хотел проверить автомат: работает или нет. Хорошо, что пуля выше прошла. Г*ндон, я его сдал сразу же, — жалуется он.

Кроме алкоголя, по словам российского военного, военнослужащие армии РФ употребляют и наркотические вещества.

— Я тебе говорю, тут быстрее не от украинцев ляжешь, а от своих же ляжешь, от таких идиотов, — говорит россиянин.

Оккупант также утверждает, что после крайнего инцидента с дружественным огнем между российскими военными, им был отдан указ стрелять на поражение по пьяным сослуживцам.

В другом телефонном разговоре, который публиковало ГУР в октябре, российские военные рассказывают, как на войне в Украине употребляют наркотики, пьют алкоголь и развлекаются.

Источник: ГУР

Фото: ГУР