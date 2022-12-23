Грудень, 23 в 16:16

Російське командування намагається розв’язати проблему дефіциту снарядів у районі Бахмута.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

Експерт нагадав, що в Ірміно (Луганська область) ЗСУ знищили основний склад окупантів, і наслідки цього вже позначаються на боєздатності ворожого угруповання в районі Бахмута.

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За словами Коваленка, відносно пропорційне скупчення артилерії окупаційних військ біля Бахмута, яке дозволяло їм застосовувати тактику вогневого валу, зараз не має забезпечення боєкомплектом. Тому артилерійська техніка простоює.

Це не лише загальмувало ворожі угруповання на північному та південному напрямку від Бахмута, а й дозволило Збройним силам України провести низку успішних контрнаступів із поверненням важливих позицій.

– Тобто фактор артилерії підводить РОВ (російські окупаційні війська, – Ред.) навіть біля Бахмута. Адже це на сьогодні єдина локація в зоні бойових дій, де артилерія окупантів була хоча б у відносному балансі з основними підрозділами, – зазначив Олександр Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача, в окупантів артилерія може зникнути, як визначальний фактор. А це цілком очікувано.

Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що у Бахмуті окупанти не мають переломного успіху, і їм не вдалося прорвати українську оборону.