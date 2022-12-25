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Факты / Україна

Хотят испортить праздники: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель Калибров

Илья Нежигай, редактор ленты
Хотят испортить праздники: РФ вывела в Черное море еще один ракетоноситель Калибров

Под вечер 24 декабря Россия вывела в акваторию Черного моря еще одну подводную лодку, несущую на себе ракеты Калибр.

Как сообщила начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона, таким образом вражеских ракетоносителей Калибров в Черном море стало четыре.

— На сегодняшнее утро было зафиксировано три ракетоносителя, один из которых подводный, а вечером к ним присоединился еще один ракетоноситель подводный. Общий залп потенциальный на сейчас составляет 24 ракеты типа Калибр, четыре единицы ракетоносителей находится в составе корабельной группировки, общее количество которой увеличилось до 14 единиц, — сообщила она.

Пресс-офицер Гуменюк сообщила, что таким образом Россия может вести подготовку к новым ракетным ударам, а также демонстрировать это, как “игру мышцами”, чтобы пытаться давить своим присутствием.

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В то же время она призвала не пугаться таких шагов со стороны РФ, поскольку враг, скорее всего, захочет испортить украинцам праздники, и это надо понимать.

— Надо быть к этому готовыми и понимать, что на устранение последствий потребуется время, а потому вы должны иметь при себе запас еды, воды и товаров первой необходимости, — пояснила Наталья Гуменюк.

Утром 24 декабря начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины сообщала, что в Черном море долгое время не было российских ракетоносителей, однако теперь корабельная группировка увеличилась до 11 единиц.

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Фото: Оперативне командування Південь

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