Грудень, 24 в 23:46

Під вечір 24 грудня Росія вивела в акваторію Чорного моря ще один підводний човен, що несе на собі ракети Калібр.

Як повідомила начальниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону, таким чином ворожих ракетоносіїв Калібрів в Чорному морі стало чотири.

– На сьогоднішній ранок було зафіксовано три ракетоносії, один з яких підводний, а ввечері до них доєднався ще один ракетоносій підводний. Загальний залп потенційний на зараз складає 24 ракети типу Калібр, чотири одиниці ракетоносіїв перебуває у складі корабельного угруповання, загальна кількість якого збільшилася до 14 одиниць, – повідомила вона.

Пресофіцер Гуменюк повідомила, що таким чином Росія може вести підготовку до нових ракетних ударів, а також демонструвати це, як “гру м’язами”, щоб намагатись тиснути своєю присутністю.

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Водночас вона закликала не лякатись таких кроків з боку РФ, оскільки ворог, скоріш за все, захоче зіпсувати українцям свята, і це треба розуміти.

– Треба бути до цього готовими і розуміти, що на усунення наслідків буде потрібен час, а тому ви маєте мати при собі запас їжі, води і товарів першої необхідності, – пояснила Наталія Гуменюк.

Зранку 24 грудня начальниця пресцентру Сил оборони півдня України повідомляла, що в Чорному морі тривалий час не було російських ракетоносіїв, проте тепер корабельне угруповання збільшилось до 11 одиниць.

Фото: Оперативне командування Південь