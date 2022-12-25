Декабрь, 25 в 14:38

Днем 25 декабря в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.

Информация о мощных звуках поступила после 13:05, когда в регионе объявили воздушную тревогу.

Обновлено в 14:38. Спустя час городской глава Александр Гончаренко сообщил, что три российских ракеты ударили по промышленной зоне города.

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– По предварительной информации, без жертв. Опасность не миновала, находитесь в укрытиях, – призвал Александр Гончаренко.

Мэр Александр Гончаренко ситуацию пока не комментировал.

Напомним, что днем 23 декабря российские войска попали ракетами типа С-300 в гражданский объект Краматорска.

22 декабря армия РФ нанесла два ракетных удара по Краматорску.

Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, нанеся значительные разрушения.

Вторая упала на территорию промзоны одного из предприятий города.

Кроме того, ударной волной было повреждено более 10 многоквартирных домов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 305-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Гончаренко

Фото: Александр Гончаренко