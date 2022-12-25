Три ракеты по промзоне: РФ обстреляла Краматорск
Днем 25 декабря в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.
Информация о мощных звуках поступила после 13:05, когда в регионе объявили воздушную тревогу.
Обновлено в 14:38. Спустя час городской глава Александр Гончаренко сообщил, что три российских ракеты ударили по промышленной зоне города.
– По предварительной информации, без жертв. Опасность не миновала, находитесь в укрытиях, – призвал Александр Гончаренко.
Мэр Александр Гончаренко ситуацию пока не комментировал.
Напомним, что днем 23 декабря российские войска попали ракетами типа С-300 в гражданский объект Краматорска.
22 декабря армия РФ нанесла два ракетных удара по Краматорску.
Одна российская ракета попала в здание школы-интерната, нанеся значительные разрушения.
Вторая упала на территорию промзоны одного из предприятий города.
Кроме того, ударной волной было повреждено более 10 многоквартирных домов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 305-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Александр Гончаренко
Фото: Александр Гончаренко