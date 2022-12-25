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Факти / Україна

Чергова атака: у Краматорську знову лунають вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

Удень 25 грудня в Краматорську Донецької області лунають вибухи.

Про це з місця події повідомляють очевидці.

Інформація про потужні звуки надійшла, щойно в регіоні оголосили повітряну тривогу, яка поширилися вже на половину областей України.

Зараз дивляться

Карта повітряних тривог 25 грудня 2022

Міський голова Олександр Гончаренко ситуацію поки не коментував.

Нагадаємо, що вдень 23 грудня російські війська влучили ракетами типу С-300 в цивільний об’єкт Краматорська.

22 грудня армія РФ завдала два ракетних удари по Краматорську.

Одна російська ракета влучила в будівлю школи-інтернату, завдавши значних руйнувань.

Друга впала на територію промзони одного з підприємств міста.

Крім того, ударною хвилею було пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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