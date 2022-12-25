Чергова атака: у Краматорську знову лунають вибухи

Грудень, 25 в 13:18

Удень 25 грудня в Краматорську Донецької області лунають вибухи.

Про це з місця події повідомляють очевидці.

Інформація про потужні звуки надійшла, щойно в регіоні оголосили повітряну тривогу, яка поширилися вже на половину областей України.

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Міський голова Олександр Гончаренко ситуацію поки не коментував.

Нагадаємо, що вдень 23 грудня російські війська влучили ракетами типу С-300 в цивільний об’єкт Краматорська.

22 грудня армія РФ завдала два ракетних удари по Краматорську.

Одна російська ракета влучила в будівлю школи-інтернату, завдавши значних руйнувань.

Друга впала на територію промзони одного з підприємств міста.

Крім того, ударною хвилею було пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.