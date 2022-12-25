Чергова атака: у Краматорську знову лунають вибухи
Удень 25 грудня в Краматорську Донецької області лунають вибухи.
Про це з місця події повідомляють очевидці.
Інформація про потужні звуки надійшла, щойно в регіоні оголосили повітряну тривогу, яка поширилися вже на половину областей України.
Міський голова Олександр Гончаренко ситуацію поки не коментував.
Нагадаємо, що вдень 23 грудня російські війська влучили ракетами типу С-300 в цивільний об’єкт Краматорська.
22 грудня армія РФ завдала два ракетних удари по Краматорську.
Одна російська ракета влучила в будівлю школи-інтернату, завдавши значних руйнувань.
Друга впала на територію промзони одного з підприємств міста.
Крім того, ударною хвилею було пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.