Декабрь, 25 в 7:24

В Васильевке Запорожской области российские оккупанты ввели комендантский час на больше, чем неделю.

Информация об усилении режимно-административных мер на временно захваченных территориях региона находится в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, комендантский час в Васильевке продлится с 28 декабря 2022 года по 4 января 2023 года.

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В это время местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться по городу.

Работникам экстренных служб оккупанты будут выдавать специальные пропуска.

Напомним, что сегодня, 25 декабря, начался круглосуточный комендантский час для жителей Горностаевки Херсонской области.

Выходить из дома местным оккупанты не будут разрешать в течение десяти суток – до 3 января 2023 года.

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