Окупанти заборонили жителям Василівки тиждень виходити з дому – Генштаб ЗСУ

Грудень, 25 в 7:24

У Василівці Запорізької області російські окупанти на понад тиждень запровадили комендантську годину.

Інформація про посилення режимно-адміністративних заходів на тимчасово захоплених територіях регіону є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними української сторони, комендантська година у Василівці триватиме з 28 грудня 2022 року до 4 січня 2023 року.

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У цей час місцевим жителям заборонено залишати житло та переміщатися по місту.

Працівникам екстрених служб окупанти видаватимуть спеціальні перепустки.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 грудня, почалась цілодобова комендантська година для жителів Горностаївки Херсонської області.

Виходити з дому місцевим окупанти не дозволятимуть протягом десяти діб – до 3 січня 2023 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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