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Факты / Україна

Подорвались на мине: в Херсонской области погибли трое спасателей из Житомира

Татьяна Забожко, редактор ленты
Загиблі житомирські рятувальники
Фото: ГСЧС

В Херсонской области во время разминирования территории, подорвавшись на вражеской мине, погибли три житомирских спасателя.

24 декабря оборвалась жизнь:

  • водителя-сапера группы пиротехнических работ прапорщика службы гражданской защиты Сергея Куринного;
  • водителя автотранспортного отделения младшего сержанта службы гражданской защиты Дмитрия Краснощекова,
  • фельдшера-спасателя сержанта службы гражданской защиты Алексея Сыча.

– Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задачи по разминированию освобожденных от врага территорий Херсонщины.

Глубоко сочувствуем семьям, родным и близким наших боевых друзей… – отмечают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.

Из-за вражеской мины без родителей остались дочери Сергея и Дмитрия.

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– Они навсегда останутся в нашей памяти патриотами своей страны и настоящими профессионалами своего дела.

Покойтесь с миром, наши герои! Не простим врагу ни одной потерянной души! – отмечают коллеги погибших спасателей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 305-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ГСЧС
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