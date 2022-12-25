В Херсонской области во время разминирования территории, подорвавшись на вражеской мине, погибли три житомирских спасателя.

24 декабря оборвалась жизнь:

– Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задачи по разминированию освобожденных от врага территорий Херсонщины.

Глубоко сочувствуем семьям, родным и близким наших боевых друзей… – отмечают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.