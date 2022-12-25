Подорвались на мине: в Херсонской области погибли трое спасателей из Житомира
В Херсонской области во время разминирования территории, подорвавшись на вражеской мине, погибли три житомирских спасателя.
24 декабря оборвалась жизнь:
- водителя-сапера группы пиротехнических работ прапорщика службы гражданской защиты Сергея Куринного;
- водителя автотранспортного отделения младшего сержанта службы гражданской защиты Дмитрия Краснощекова,
- фельдшера-спасателя сержанта службы гражданской защиты Алексея Сыча.
– Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задачи по разминированию освобожденных от врага территорий Херсонщины.
Глубоко сочувствуем семьям, родным и близким наших боевых друзей… – отмечают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области.
Из-за вражеской мины без родителей остались дочери Сергея и Дмитрия.
– Они навсегда останутся в нашей памяти патриотами своей страны и настоящими профессионалами своего дела.
Покойтесь с миром, наши герои! Не простим врагу ни одной потерянной души! – отмечают коллеги погибших спасателей.
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