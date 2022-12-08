Декабрь, 07 в 22:08

В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

На Херсонщине на вражеских минах подорвались 4 сотрудника Нацполиции / 4 фотографии

Еще четверо полицейских ранены, врачи борются за их жизнь.

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— Михаил Куратченко в Херсонской области лично руководил отрядом полиции Черкасщины. Эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, всегда следовавший присяге. Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок – преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине, – говорится в сообщении.

Также он выразил искренне соболезнования семьям погибших.