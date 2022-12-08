Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

На Херсонщине на вражеских минах подорвались 4 сотрудника Нацполиции

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Херсонщине на вражеских минах подорвались 4 сотрудника Нацполиции

В Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

На Херсонщине на вражеских минах подорвались 4 сотрудника Нацполиции / 4 фотографии

Еще четверо полицейских ранены, врачи борются за их жизнь.

Сейчас смотрят

— Михаил Куратченко в Херсонской области лично руководил отрядом полиции Черкасщины. Эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, всегда следовавший присяге. Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок – преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине, – говорится в сообщении.

Также он выразил искренне соболезнования семьям погибших.

Читайте
Попали в окружение. Под Бахмутом погибли пять добровольцев из Грузии

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка