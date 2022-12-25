Підірвались на міні: на Херсонщині загинули троє рятувальників із Житомира

Грудень, 25 в 6:42

У Херсонській області під час розмінування території, підірвавшись на ворожій міні, загинули троє житомирських рятувальників.

24 грудня обірвалося життя:

водія-сапера групи піротехнічних робіт прапорщика служби цивільного захисту Сергія Курінного ;

; водія автотранспортного відділення молодшого сержанта служби цивільного захисту Дмитра Краснощокова ,

, фельдшера-рятувальника сержанта служби цивільного захисту Олексія Сича.

– Усі троє самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України в Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини. Глибоко співчуваємо сім’ям, рідним та близьким наших бойових друзів… – зазначають у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра.

Зараз дивляться

– Вони назавжди залишиться у нашій пам’яті патріотами своєї країни та справжніми професіоналами своєї справи. Спочивайте з миром, наші герої! Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі! – зауважують колеги загиблих рятувальників.

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