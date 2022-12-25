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Факти / Україна

Підірвались на міні: на Херсонщині загинули троє рятувальників із Житомира

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Загиблі житомирські рятувальники
Фото: ДСНС

У Херсонській області під час розмінування території, підірвавшись на ворожій міні, загинули троє житомирських рятувальників.

24 грудня обірвалося життя:

  • водія-сапера групи піротехнічних робіт прапорщика служби цивільного захисту Сергія Курінного;
  • водія автотранспортного відділення молодшого сержанта служби цивільного захисту Дмитра Краснощокова,
  • фельдшера-рятувальника сержанта служби цивільного захисту Олексія Сича.

– Усі троє самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України в Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини.

Глибоко співчуваємо сім’ям, рідним та близьким наших бойових друзів… – зазначають у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області.

Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра.

Зараз дивляться

– Вони назавжди залишиться у нашій пам’яті патріотами своєї країни та справжніми професіоналами своєї справи.

Спочивайте з миром, наші герої! Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі! – зауважують колеги загиблих рятувальників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ДСНС
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