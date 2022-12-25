Підірвались на міні: на Херсонщині загинули троє рятувальників із Житомира
У Херсонській області під час розмінування території, підірвавшись на ворожій міні, загинули троє житомирських рятувальників.
24 грудня обірвалося життя:
- водія-сапера групи піротехнічних робіт прапорщика служби цивільного захисту Сергія Курінного;
- водія автотранспортного відділення молодшого сержанта служби цивільного захисту Дмитра Краснощокова,
- фельдшера-рятувальника сержанта служби цивільного захисту Олексія Сича.
– Усі троє самовіддано служили в аварійно-рятувальному загоні спецпризначення ГУ ДСНС України в Житомирській області та виконували завдання з розмінування звільнених від ворога територій Херсонщини.
Глибоко співчуваємо сім’ям, рідним та близьким наших бойових друзів… – зазначають у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій області.
Через ворожу міну без батьків залишилися доньки Сергія та Дмитра.
– Вони назавжди залишиться у нашій пам’яті патріотами своєї країни та справжніми професіоналами своєї справи.
Спочивайте з миром, наші герої! Не пробачимо ворогові жодної загубленої душі! – зауважують колеги загиблих рятувальників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 305-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.