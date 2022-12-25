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Факти / Україна

Жодних табу немає: Кулеба впевнений, що Україна отримає всю необхідну зброю для звільнення територій

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Дмитро Кулеба
Фото: УНІАН

Україна отримає всю необхідну зброю для звільнення своїх територій від російських окупантів, це лише питання часу.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Якщо підсумувати всі залаштункові розмови, не лише у Вашингтоні, а й інших країнах, то висновок такий: вся потрібна зброя буде, це лише питання часу, – сказав Кулеба.

За його словами, Україна не може отримати всю зброю відразу через низку “психологічних, логістичних та політичних причин”,

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– З цими усіма причинами треба працювати і ми будемо працювати. Постачання зброї це дуже складна технічна і логістична операція, ми займаємось разом з колегами з інших відомств всіма цими деталями. У мене є відчуття, що ніяких табу в питаннях постачаннях зброї немає, – наголосив очільник МЗС.

Раніше Кулеба заявив, що недоречно вести розмови про терміни, коли може закінчитися російсько-українська війна, оскільки йдеться про боротьбу за право на існування.

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