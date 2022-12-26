Грудень, 26 в 11:08

Україна поверне окупований Крим комбінованим шляхом — зброєю та дипломатією.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю LIGA.net.

– Крим буде повернуто комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Але без сили нічого не буде. Наші підрозділи зайдуть туди зі зброєю в руках, — сказав він.

Буданов також зазначив, що він не зважає на думки деяких західних аналітиків, які стверджують, що Крим є “червоною лінією” і його потрібно повертати виключно дипломатією.

Зараз дивляться

– Мені не цікаво слухати думки якихось людей, які не відображають позицію українського народу. Я маю протилежну думку. Україна є країною, визнаною в кордонах 1991 року. Хто з цим не погоджується – не погоджується зі світопорядком, який існує з часів закінчення Другої світової війни та з новими засадами ООН, – зауважив він.

Керівник ГУР наголосив, що Україна поверне назад всі втрачені території.

Раніше Кирило Буданов повідомляв, що Україна вже перемогла у війні, хоч деякий час ще буде важко. Проте програш Росії – це вже вирішене питання.

Фото: ГУР