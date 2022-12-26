Готовил прорыв российских ДРГ: житель Сумской области получил 15 лет тюрьмы
В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы российского агента. Он разведывал позиции украинских Сил обороны и готовил прорыв вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Сумскую область.
Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным следствия, предателем оказался местный житель. В начале полномасштабной войны его завербовала Федеральная служба безопасности РФ.
Российский агент получил задание проводить разведку пограничной территории Сумской области. Оккупанты “приставили” к нему еще одного агента спецслужб РФ.
Они собирали данные о местах дислокации подразделений Сил обороны в регионе, количестве их личного состава и вооружения, осуществляли фото- и видеофиксацию украинских военных объектов.
Полученные данные злоумышленники передавали куратору из ФСБ РФ. Информацию они оформляли в виде медиафайлов с привязкой к местности.
– Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами РФ на северо-восточном направлении, — отметили в СБУ.
Для коммуникации между собой российские агенты использовали закрытые каналы связи и соблюдали меры конспирации.
Контрразведка СБУ задержала обоих злоумышленников во время спецоперации в августе этого года. Правоохранители обнаружили у них дома мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждением тайного общения со спецслужбами РФ.
Суд признал одного из агентов виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник получил наказание в виде 15 лет тюрьмы.
А в начале декабря другой предатель был приговорен к 15 годам тюрьмы.
Недавно СБУ обезвредила группу российских диверсантов, планировавших убийства командиров Сил специальных операций. Группу ФСБ удалось нейтрализовать в Киеве и Сумской области.