Декабрь, 26 в 11:23

В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы российского агента. Он разведывал позиции украинских Сил обороны и готовил прорыв вражеских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в Сумскую область.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, предателем оказался местный житель. В начале полномасштабной войны его завербовала Федеральная служба безопасности РФ.

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Российский агент получил задание проводить разведку пограничной территории Сумской области. Оккупанты “приставили” к нему еще одного агента спецслужб РФ.

Они собирали данные о местах дислокации подразделений Сил обороны в регионе, количестве их личного состава и вооружения, осуществляли фото- и видеофиксацию украинских военных объектов.

Полученные данные злоумышленники передавали куратору из ФСБ РФ. Информацию они оформляли в виде медиафайлов с привязкой к местности.

– Полученные разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки прорыва государственной границы диверсионно-разведывательными группами РФ на северо-восточном направлении, — отметили в СБУ.

Для коммуникации между собой российские агенты использовали закрытые каналы связи и соблюдали меры конспирации.

Контрразведка СБУ задержала обоих злоумышленников во время спецоперации в августе этого года. Правоохранители обнаружили у них дома мобильные телефоны и компьютерную технику с подтверждением тайного общения со спецслужбами РФ.

Суд признал одного из агентов виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник получил наказание в виде 15 лет тюрьмы.

А в начале декабря другой предатель был приговорен к 15 годам тюрьмы.

Недавно СБУ обезвредила группу российских диверсантов, планировавших убийства командиров Сил специальных операций. Группу ФСБ удалось нейтрализовать в Киеве и Сумской области.