Грудень, 26 в 11:23

В Україні засудили до 15 років в’язниці російського агента. Він вивідував позиції українських Сил оборони та готував прорив ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на Сумщину.

Про це поінформували в пресцентрі Служби безпеки України.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель. На початку повномасштабної війни його завербувала Федеральна служба безпеки РФ.

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Російський агент отримав завдання проводити розвідку прикордонної території Сумської області. Окупанти “приставили” до нього ще одного агента спецслужб РФ.

Вони збирали дані про місця дислокації підрозділів Сил оборони в регіоні, кількість їх особового складу та озброєння, здійснювали фото- та відеофіксацію українських військових об’єктів.

Отримані дані зловмисники передавали куратору з ФСБ РФ. Інформацію вони оформлювали у вигляді медіафайлів із прив’язкою до місцевості.

– Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки прориву державного кордону диверсійно-розвідувальними групами РФ на північно-східному напрямку, – наголосили в СБУ.

Для комунікації між собою російські агенти використовували закриті канали зв’язку та дотримувалися заходів конспірації.

Контррозвідка СБУ затримала обох зловмисників під час спецоперації у серпні цього року. Правоохоронці виявили у них вдома мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами таємного спілкування зі спецслужбами РФ.

Суд визнав одного із агентів винним за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зловмисник отримав покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

А на початку грудня іншого зрадника було засуджено до 15 років вʼязниці.

Нещодавно СБУ знешкодила групу російських диверсантів, які планували вбивства командирів Сил спеціальних операцій. Групу ФСБ РФ вдалося нейтралізувати в Києві та Сумській області.