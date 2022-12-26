Декабрь, 26 в 13:47

На юге Украины оккупанты постепенно, но уверенно теряют позиции, а Вооруженные силы Украины пытаются помешать врагу подтягивать резервы.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинское командование планирует огневые мероприятия таким образом, чтобы оккупанты никак не могли пополнить запасы и резервы.

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— Для них потеря каждого сантиметра нашей земли ощутима. Враг теряет позиции постепенно, но достаточно уверенно. Перед ними сейчас стоит задача удержаться, подождать того момента, пока они подтянут резервы… Мы устанавливаем огневой контроль, пытаемся прекращать их логистические поставки, не даем им покоя и заставляем постоянно выискивать новые места дислокации, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Что касается увеличения количества вражеских ракетоносителей в Черном море, то, по словам спикера сил обороны Юга, оккупанты проводят маневры — один из кораблей зашел в пункт базирования. Однако очевидно, что россияне к чему-то готовятся.

Сейчас в море находится один надводный и два подводных ракетоносителя, что в общем количестве составляет 16 ракет типа Калибр. Однако тот четвертый ракетоноситель вернуть в море для оккупантов совсем не сложно – это три-четыре часа времени.

Также Наталья Гуменюк заявила, что россияне необязательно планируют новый массированный ракетный удар – это может быть и точечное поражение.

Ранее руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юг Наталья Гуменюк рассказала, что обстрелы Херсона не являются местью россиян. Оккупанты просто ненавидят всех, кто живет лучше их.