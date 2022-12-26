Грудень, 26 в 13:47

На півдні України окупанти поступово, але впевнено втрачають позиції, а Збройні сили України намагаються завадити ворогу підтягувати резерви.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

За її словами, українське командування планує вогневі заходи у такий спосіб, що окупанти ніяк не могли поповнити запаси та резерви.

Зараз дивляться

– Для них втрата кожного сантиметру нашої землі є відчутною. Ворог втрачає позиції поступово, але досить впевнено. Перед ними зараз стоїть завдання втриматися, зачекати того моменту, доки вони підтягнуть резерви… Ми встановлюємо вогневий контроль, намагаємося припиняти їхнє логістичне постачання, не даємо їм спокою й змушуємо постійно вишукувати нові місця дислокації, – наголосила Наталя Гуменюк.

Щодо збільшення кількості ворожих ракетоносіїв у Чорному морі, то, за словами речниці сил оборони Півдня, наразі окупанти проводять маневри – один із кораблів зайшов у пункт базування. Проте очевидно, що росіяни до чогось готуються.

Зараз у морі перебуває один надводний й два підводні ракетоносії, що в загальній кількості становить 16 ракет типу Калібр. Проте той четвертий ракетоносій повернути у море для окупантів зовсім не складно – це три-чотири години часу.

Також Наталя Гуменюк заявила, що росіяни не обов’язково планують новий масований ракетний удар – це може бути й точкове ураження.

Раніше керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Південь Наталія Гуменюк розповіла, що обстріли Херсона не є помстою росіян. Окупанти просто ненавидять всіх, хто живе краще за них.