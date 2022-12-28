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Факты / Україна

Данилов спрогнозировал, нанесет ли Россия ракетный удар по Украине на Новый год

Валентина Чорна, редактор ленты
Олексій Данілов

У российских оккупантов осталось не так много ракет для массированных ударов по территории Украины. Но это не гарантирует того, что РФ отказалась от атак в канун Нового года.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Мы точно знаем, что в России осталось не так много ракет и хватит на массированные обстрелы на два-три или максимум четыре раза. Он так же это осознает, поэтому будем думать, что он будет их экономить на следующие вещи, чтобы в конце концов новогодние праздники мы провели в спокойствии. Энергетическая система к этому готова. Но, к сожалению, не все зависит от нас, – сказал он.

Данилов призвал украинцев соблюдать сигналы воздушной тревоги и реагировать на опасность.

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Он подчеркнул, что россияне будут отвечать за совершенные военные преступления в Гааге или в других местах.

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