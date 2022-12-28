Декабрь, 27 в 22:57

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал Украинскую православную церковь Московского патриархата признать свою принадлежность к России.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона. Данилов подчеркнул, что после 24 февраля украинское общество требует справедливости.

– Если вы прячете принадлежность к Московскому патриархату, к связям с людьми, которые молятся на территории России за то, чтобы нас убивали российские солдаты, более того благословляют на убийство, то как вы можете тогда вообще смотреть в глаза (украинцам -Ред.)? – сказал секретарь СНБО.

Данилова удивило обращение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла к Зеленскому с просьбой не забирать в УПЦ МП храмы на территории лавры, которые она арендует.

Сейчас смотрят

– Вы к совести своей сначала обратитесь. Зачем вы скрываете свое название? Это несправедливо, люди должны знать, куда они ходят. Не имеете отношения к РФ, так официально откреститесь, скажите, что Путин – Сатана. Сатана – тот, что еще там у них ходит Кирилл. Назовите вещи своими именами и тогда будет по справедливости, – добавил он.

Ранее стало известно, что Минкульт не будет рекомендовать Лаврскому заповеднику продлевать соглашение с УПЦ МП по аренде Успенского собора и Трапезной церкви в Верхней лавре.