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Факти / Україна

Данілов спрогнозував, чи завдасть Росія ракетного удару по Україні на Новий рік

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Олексій Данілов

У російських окупантів залишилося не так багато ракет для масованих ударів по території України. Але це не гарантує того, що РФ відмовилася від атак напередодні Нового року.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Ми точно знаємо, що в Росії залишилося не так багато ракет і вистачить на масовані обстріли на два-три або максимум чотири рази. Він так само це усвідомлює, тому будемо думати, що він їх економитиме на наступні речі, щоб врешті-решт новорічні свята ми провели в спокої. Енергетична система до цього готова. Але, на жаль, не все залежить від нас, – сказав він.

Данілов закликав українців дотримуватись сигналів повітряної тривоги та реагувати на небезпеку.

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Він наголосив, що росіяни відповідатимуть за вчинені воєнні злочини в Гаазі або деінде.

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