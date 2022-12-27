Грудень, 27 в 15:52

У російському полоні 80% українських військових перебувають у жахливому стані, тому що їм не дають часу на прийом їжі. Крім того, росіяни психологічно тиснуть на полонених та застосовують фізичну силу.

Про це розповів лікар-нейрохірург, колишній бранець Дмитро Кубряк. Чоловік після служби у Маріуполі тривалий час перебував у колонії в Оленівці Донецької області.

– Основна проблема у полоні – це недостатнє харчування. Тому дійсно можу сказати, 80% полонених – у стані анорексії, шкіра та кістки. Тому що росіяни просто не давали достатньо часу на приймання їжі. На прийом їжі дають лише десь дві хвилини, і конвой змушував закінчувати їсти – наказував підійматися, – розповів він.

За його словами, окупанти також намагались психологічно тиснути на полонених.

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– Постійно озвучувалася інформація, мовляв, куди ви збираєтесь повертатися, такої держави вже фактично не існує, територія буде поділена між іншими державами, ви там нікому не потрібні в Україні, – зазначив Кубряк.

Лікар також додав, що росіяни застосовували до полонених фізичну силу. Зокрема, Дмитро розповів, що коли їх приймали в колонію, всіх без винятку, навіть поранених, після виходу з автобуса побили кийками.

– Заходи впливу, не побоюсь цього слова, тортури, застосовувалися до військовополонених, яких вважали винними у якихось воєнних злочинах. Це артилеристи, снайпери, танкісти, їх, звісно ж, допитували прискіпливо і до них застосовували засоби фізичного впливу. І струм застосовували, й інші види тортури, — розповів він.

1 грудня у рамках чергового великого обміну Україна повернула додому 50 захисників.

Джерело: брифінг в медіацентрі Україна

Фото: Андрій Єрмак