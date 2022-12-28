Почему Россия уже три месяца не использует ракеты Кинжал: объяснение эксперта
Россия три месяца не использует для атак по Украине ракеты Кинжал, так как у нее просто нет возможности их производить. Эти ракеты полностью зависят от импортных комплектующих.
Об этом телеканалу FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
– Например, они имеют более 130 элементов иностранного производства, в том числе интегральные микросхемы. И после того, как были введены масштабные санкции, у них просто нет возможности эти ракеты производить. Само производство Кинжалов остановлено. А какое количество у них — сложно сказать. Есть совершенно разные в открытых источниках данные относительно 30-40 до начала полномасштабного вторжения в Украину, — говорит Коваленко.
Эксперт отметил, что за время полномасштабной войны было зафиксировано шесть применений Кинжалов, одно из них оказалось неудачным. По его информации, с сентября запуски ракет Кинжал не производились.
– Есть вероятность, что Кинжалы настолько сейчас искусственно уникальны и переоценены, что им просто невыгодно эти ракеты применять. Потому что их уже потом не будет совсем, — объяснил Коваленко.
Аналитик признал, что Кинжалы действительно очень сложны для перехвата, но заверил, что ЗРК все же могут их сбивать, хотя и при определенных условиях.
– Зенитно-ракетный комплекс должен в радиусе своего действия находиться именно в том месте, где эта ракета сбрасывает скорость, а сбрасывает скорость она уже в процессе нанесения удара. Нужно успеть ее сбить в этот момент, когда она уже входит в цель. В этом и вся проблематика, — подытожил эксперт.