Почему Россия уже три месяца не использует ракеты Кинжал: объяснение эксперта

Декабрь, 28, 2022 в 18:57

Россия три месяца не использует для атак по Украине ракеты Кинжал, так как у нее просто нет возможности их производить. Эти ракеты полностью зависят от импортных комплектующих.

Об этом телеканалу FREEДОМ рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

– Например, они имеют более 130 элементов иностранного производства, в том числе интегральные микросхемы. И после того, как были введены масштабные санкции, у них просто нет возможности эти ракеты производить. Само производство Кинжалов остановлено. А какое количество у них — сложно сказать. Есть совершенно разные в открытых источниках данные относительно 30-40 до начала полномасштабного вторжения в Украину, — говорит Коваленко.

Эксперт отметил, что за время полномасштабной войны было зафиксировано шесть применений Кинжалов, одно из них оказалось неудачным. По его информации, с сентября запуски ракет Кинжал не производились.

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– Есть вероятность, что Кинжалы настолько сейчас искусственно уникальны и переоценены, что им просто невыгодно эти ракеты применять. Потому что их уже потом не будет совсем, — объяснил Коваленко.

Аналитик признал, что Кинжалы действительно очень сложны для перехвата, но заверил, что ЗРК все же могут их сбивать, хотя и при определенных условиях.