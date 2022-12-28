Чому Росія вже три місяці не використовує ракети Кинжал: пояснення експерта

Грудень, 28 в 18:57

Росія три місяці не використовує для атак по Україні ракети Кинджал, адже в неї просто не має можливості їх виробляти. Ці ракети повністю залежні від імпортних комплектувальних.

Про це телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко.

– Наприклад, вони мають понад 130 елементів іноземного виробництва, зокрема інтегральні мікросхеми. І після того, як було запроваджено масштабні санкції, вони просто не мають можливості ці ракети виробляти. Саме виробництво Кинджалів зупинено. А яка кількість у них — складно сказати. Є зовсім різні у відкритих джерелах дані щодо 30-40 до початку повномасштабного вторгнення в Україну, — говорить Коваленко.

Експерт каже, що за час повномасштабної війни було зафіксовано шість застосувань Кинджалів, одне з них — невдале. За його інформації, від вересня запуски ракет Кинджал не здійснювалися.

Зараз дивляться

– Є ймовірність, що Кинджали настільки зараз штучно унікальні й переоцінені, що їм просто невигідно ці ракети застосовувати. Тому що їх потім уже не буде зовсім, — пояснив Коваленко.

Аналітик визнав, що Кинджали справді дуже складні для перехоплення, але запевнив, що ЗРК все ж можуть їх збивати, хоча і за певних умов.