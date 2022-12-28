Декабрь, 28 в 9:25

Утром 28 декабря российские войска обстреливают Харьков.

Как уточнил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, по городу был нанесен ракетный удар.

Обновлено в 09:25. Через несколько минут глава областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова.

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– Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выехали на место попадания. На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется, – написал Олег Синегубов.

Есть информация, что в городе приостановлена работа метро.

– Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности, – призвал городской глава Игорь Терехов.

Одновременно с мэром Харькова с аналогичной просьбой к людям обратился глава областной военной администрации Олег Синегубов.

– Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары! – написал в Telegram глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 308-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.