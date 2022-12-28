Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

РФ ударила ракетами по Слободскому району Харькова

Татьяна Забожко, редактор ленты
вибух
Фото: Depositphotos

Утром 28 декабря российские войска обстреливают Харьков.

Как уточнил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, по городу был нанесен ракетный удар.

Обновлено в 09:25. Через несколько минут глава областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что оккупанты ударили ракетами по Слободскому району Харькова.

Сейчас смотрят

Слобідський район Харкова

– Работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выехали на место попадания.

На данный момент данных о пострадавших нет. Информация уточняется, – написал Олег Синегубов.

Есть информация, что в городе приостановлена работа метро.

– Харьков под обстрелом. Прошу всех находиться в укрытиях и соблюдать меры предосторожности, – призвал городской глава Игорь Терехов.

Одновременно с мэром Харькова с аналогичной просьбой к людям обратился глава областной военной администрации Олег Синегубов.

– Внимание, жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары! – написал в Telegram глава ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 308-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка