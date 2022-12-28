РФ вдарила ракетами по Слобідському району Харкова

Грудень, 28 в 9:25

Уранці 28 грудня російські війська обстрілюють Харків.

Як уточнив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, по місту було завдано ракетного удару.

Оновлено о 09:25. За кілька хвилин очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зауважив, що окупанти вдарили ракетами по Слобідському району Харкова.

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– Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій виїхали на місце влучання. На цю хвилини даних про постраждалих немає. Інформація уточнюється, – написав Олег Синєгубов.

Є інформація, що в місті призупинено роботу метро.

– Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях та дотримуватись заходів безпеки, – закликав міський голова Ігор Терехов.

Одночасно з мером Харкова з аналогічним проханням до людей звернувся очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

– Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів! – написав у Telegram голова ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 308-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.