В столичной многоэтажке взорвался газовый баллончик, пострадала 17-летняя девушка

Декабрь, 28 в 12:02

Вчера, 27 декабря, в многоэтажке Днепровского района Киева произошел взрыв газового баллончика.

Об этом сообщает ГСЧС.

Отмечено, что баллончик взорвался без последующего горения на кухне одной из квартир на третьем этаже 16-этажного жилого дома.

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В результате взрыва пострадала 17-летняя девушка. С предварительным диагнозом — острая реакция на стресс и ранение кисти руки ее передали медикам. От госпитализации она отказалась.

Также повреждены оконные рамы квартиры, мебель и бытовая техника на кухне. Обстоятельства данного события будут устанавливаться правоохранителями.

В службе чрезвычайных ситуаций добавили, что только за минувшие сутки зафиксировано и ликвидировано 87 пожаров, из них 51 – в жилом секторе. В результате погибли девять человек, еще четыре пострадали.