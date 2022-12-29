16 із 16: ППО в Києві знищила всі ворожі ракети

Грудень, 29 в 11:31

Під час масованого обстрілу України вранці 29 грудня російські війська атакували Київ 16 ракетами.

– У повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ракет. Усі 16 знищені. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, – наголосив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Уламками збитих ракет пошкоджено три приватні будинки та один автомобіль у Дарницькому районі столиці.

Також зазнало руйнувань промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському.

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Трьох постраждалих під час масованої атаки столиці госпіталізовано.

Після ракетної атаки 40% споживачів столиці залишаються без світла. Такі заходи безпеки застосували енергетики під час повітряної тривоги.

Нині енергетики відновлюють електропостачання.

– Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень, – пояснив міський голова Києва Віталій Кличко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 309-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: КМВА, Віталій Кличко

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ