16 із 16: ППО в Києві знищила всі ворожі ракети
Під час масованого обстрілу України вранці 29 грудня російські війська атакували Київ 16 ракетами.
– У повітряному просторі столиці було зафіксовано 16 ракет. Усі 16 знищені.
Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, – наголосив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.
Уламками збитих ракет пошкоджено три приватні будинки та один автомобіль у Дарницькому районі столиці.
Також зазнало руйнувань промислове підприємство в Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському.
Трьох постраждалих під час масованої атаки столиці госпіталізовано.
Після ракетної атаки 40% споживачів столиці залишаються без світла. Такі заходи безпеки застосували енергетики під час повітряної тривоги.
Нині енергетики відновлюють електропостачання.
– Тепло і воду місто подає в штатному режимі. Окрім будинків, де відсутнє енергопостачання, від якого залежить робота котелень, – пояснив міський голова Києва Віталій Кличко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 309-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: КМВА, Віталій Кличко