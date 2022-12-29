Грудень, 29 в 14:33

Ситуація на бахмутському напрямку залишається дуже складною. Українські захисники кожного дня стримують до 20 атак російських військ.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу.

– Найскладніша ситуація залишається на сході нашої країни, де противник намагається вийти на адмінкордон Донецької області. З 23 грудня сталося 259 бойових зіткнень із противником. Агресор здійснив понад 4 тис. обстрілів наших військ, – сказав він.

За його словами, армія РФ зосереджує основні зусилля на Бахмутському напрямку.

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– Навколо Бахмуту захисники України щоденно стримують до 20 атак противника, який під прикриттям вогню артилерії завзято наступає на позиції наших військ, – зазначив Громов.

За даними Генштабу, для зосередження артилерійського вогню на Бахмутському напрямку ворог свідомо знизив кількість обстрілів позицій ЗСУ на Херсонському та Запорізькому напрямках. При цьому боєприпаси були доставлені до Бахмутського та Лиманського напрямків.

– Понад 40% артилерійських обстрілів супротивника по лінії зіткнення від Куп’янська до Мар’їнки припадає саме на Бахмутський напрямок, – додав генерал.

Раніше речник Східного угруповання Сергій Череватий заявив, що попри повідомлення деяких західних аналітиків, окупанти на бахмутському напрямку ще не видохлися і намагаються підтягувати сили та атакувати. Водночас він зазначив, що Україна не віддаватиме свої землі й ЗСУ битимуться за Бахмут до кінця.

Джерело: брифінг