Оккупанты продолжают подтягивать резервы под Бахмут — ВСУ
Утверждение аналитиков о том, что оккупанты на Бахмутском направлении истощились, не соответствуют действительности.
Об этом сообщил в эфире национального телемарафона представитель Восточной группировки Сергей Череватый.
— Они действительно не до конца выдохлись и пытаются подтягивать силы и атаковать, — сказал он.
По словам спикера, российским захватчикам нужен хоть какой-то промежуточный победный результат на фоне неудач у Бахмута и Авдеевки, поэтому они будут пытаться выйти админграницы Донецкой области. Или хотя бы преодолеть одно из этих направлений.
— Враг продолжает давить, наносит удары. Более 200 ударов всеми видами артиллерии и танками нанес по всей линии Бахмутского фронта. Потери — 80 человек убитыми, более 90 ранеными, поэтому там остается самая мощная динамика войны на сегодня. И наши воины, проявляя выдержку, мастерство и героизм удерживают врага и не дают прорвать нашу оборону. Хотя враг очень хочет, — сказал Череватый.
Он отметил, что Украина не будет отдавать свои земли и ВСУ будут биться за Бахмут до конца.
Напомним, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил Бахмут.
Фото: Андрей Ермак