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Факты / Україна

Оккупанты продолжают подтягивать резервы под Бахмут — ВСУ

Евгения Грейс, редактор ленты
Бахмут

Утверждение аналитиков о том, что оккупанты на Бахмутском направлении истощились, не соответствуют действительности.

Об этом сообщил в эфире национального телемарафона представитель Восточной группировки Сергей Череватый.

— Они действительно не до конца выдохлись и пытаются подтягивать силы и атаковать, — сказал он.

По словам спикера, российским захватчикам нужен хоть какой-то промежуточный победный результат на фоне неудач у Бахмута и Авдеевки, поэтому они будут пытаться выйти админграницы Донецкой области. Или хотя бы преодолеть одно из этих направлений.

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— Враг продолжает давить, наносит удары. Более 200 ударов всеми видами артиллерии и танками нанес по всей линии Бахмутского фронта. Потери — 80 человек убитыми, более 90 ранеными, поэтому там остается самая мощная динамика войны на сегодня. И наши воины, проявляя выдержку, мастерство и героизм удерживают врага и не дают прорвать нашу оборону. Хотя враг очень хочет, — сказал Череватый.

Он отметил, что Украина не будет отдавать свои земли и ВСУ будут биться за Бахмут до конца.

Напомним, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов посетил Бахмут.

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Фото: Андрей Ермак

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