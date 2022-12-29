Грудень, 29 в 17:37

Дві колишні працівниці Державної податкової служби у Херсонській області отримали заочну підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, під час окупації регіону начальниця одного з відділів та головна державна інспекторка податкової служби добровільно пішли на співпрацю з російськими окупантами.

– Маючи досвід та знання у податковій сфері, підозрювані зайняли керівні посади в окупаційному органі — так званій «Податковій службі Херсонської області». На псевдопосадах підозрювані сприяли впровадженню на території області російської системи оподаткування, встановленню розміру обов’язкових платежів з мешканців тимчасово окупованих територій. Також вони забезпечували нарахування і встановлення розміру заробітної плати працівникам псевдооргану у російських рублях, – повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство веде територіальне управління Державне бюро розслідувань у Мелітополі.