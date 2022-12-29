Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Працювали в окупаційній адміністрації: двом експодатківицям з Херсона повідомили про підозру

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
ДБР
Фото: УНІАН

Дві колишні працівниці Державної податкової служби у Херсонській області отримали заочну підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, під час окупації регіону начальниця одного з відділів та головна державна інспекторка податкової служби добровільно пішли на співпрацю з російськими окупантами.

– Маючи досвід та знання у податковій сфері, підозрювані зайняли керівні посади в окупаційному органі — так званій «Податковій службі Херсонської області».

На псевдопосадах підозрювані сприяли впровадженню на території області російської системи оподаткування, встановленню розміру обов’язкових платежів з мешканців тимчасово окупованих територій. Також вони забезпечували нарахування і встановлення розміру заробітної плати працівникам псевдооргану у російських рублях, – повідомляє Офіс генпрокурора.

Слідство веде територіальне управління Державне бюро розслідувань у Мелітополі.

Зараз дивляться
Читайте
Допомагав рашистам шукати атовців під час окупації: СБУ затримала зрадника

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка