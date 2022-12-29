Декабрь, 29 в 17:14

Пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий сообщил, что во время утренней атаки российские ракеты поразили 10 областей Украины, в результате обстрела повреждены 28 объектов и травмированы 5 человек.

Об этом он сказал на брифинге в Киеве 29 декабря.

– Что касается массированных ракетных ударов по Украине, то в результате них было поражено 10 областей, повреждено 28 объектов. Из них 18 – это частные жилые дома, остальные – объекты критической инфраструктуры… В результате обстрелов у нас травмированы 3 мужчины, 1 женщина и 1 ребенок, – рассказал Хорунжий.

К ликвидации последствий обстрелов, по его информации, привлекли около 100 спасателей и более 15 единиц техники ГСЧС.

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Он проинформировал, что в Киеве служба получила сообщение о попадании сразу по нескольким адресам в четырех районах.

Так, на Дарнице обломок сбитой ракеты спровоцировал возгорание и разрушение конструкции двухэтажного жилого дома площадью 100 кв. м, пожар был ликвидирован. Также пострадала кровля еще одного дома. Госпитализированы три человека, один из которых – 14-летняя девушка, вызвавшая спасателей.

В Печерском районе обломки упали на детскую площадку и еще по двум адресам.

На Голосеевкском районе части ракеты упали возле автомобиля, в Соломенском – на крышу 5-этажки.