Грудень, 29 в 17:14

Пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий повідомив, що під час ранкової атаки російські ракети уразили 10 областей України, внаслідок обстрілу пошкоджено 28 об’єктів і травмовано 5 осіб.

Про це він сказав на брифінгу в Києві 29 грудня.

– Щодо масованих ракетних ударів по Україні, то внаслідок них було уражено 10 областей, пошкоджено 28 об’єктів. З них 18 – це приватні житлові будинки, решта – об’єкти критичної інфраструктури… Унаслідок обстрілів у нас травмовано 3 чоловіків, 1 жінку і 1 дитину, – розповів Хорунжий.

До ліквідації наслідків обстрілів, за його інформацією, залучили близько 100 рятувальників та понад 15 одиниць техніки ДСНС.

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Він поінформував, що у Києві служба отримала повідомлення про влучання відразу за кількома адресами у чотирьох районах.

Так, на Дарниці уламок збитої ракети спровокував займання та руйнування конструкції двоповерхового житлового будинку площею 100 кв. м, пожежу ліквідували. Також постраждала покрівля ще одного будинку. Госпіталізовано трьох людей, одна з яких – 14-річна дівчина, що викликала рятувальників.

У Печерському районі уламки впали на дитячий майданчик і ще по двох адресах.

У Голосіївському районі уламки ракети впали біля автівки, у Солом’янському – на дах 5-поверхівки.