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Факти / Україна

РФ випустила по Україні понад 120 ракет – Офіс президента

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Ракета

Уранці 29 грудня російські окупанти випустили для обстрілу України понад 120 ракет.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

За його словами, мета ракетної атаки “злобного русского мира” – зруйнувати критичну інфраструктуру та масово вбивати цивільних.

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– Чекаємо на чергові пропозиції від “миротворців” про “мирне врегулювання”, “гарантії безпеки для Росії” і про небажаність провокацій… – дорікнув Михайло Подоляк.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 309-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Михайло Подоляк

Фото: Повітряне командування Схід

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