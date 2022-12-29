Украина готова провести расследование после утверждений Беларуси о “падении украинской ракеты”

Декабрь, 29 в 20:09

В Министерстве обороны Украины заявили, что готовы провести объективное расследование после утверждений режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы падении “украинской ракеты” на белорусской территории в четверг, 29 декабря.

В пресс-службе ведомства напомнили, что 29 декабря государство-террорист Россия в очередной раз нанесло массовый удар по Украине, использовав более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запускаемых с бомбардировщиков и кораблей, а также зенитные управляемые ракеты С-300.

В результате вражеских ракетных ударов разрушения получили более 18 жилых домов, десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадало гражданское население.

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— Что касается утверждений белорусской стороны, украинской стороне известны отчаянные и упорные стремления Кремля втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины, — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что украинская сторона не исключает сознательной провокации со стороны России, проложившей такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси.

Отмечается, что украинская сторона, оставляя за собой безусловное право на оборону и защиту собственного неба, готова к проведению в Украине объективного расследования инцидента, который произошел 29 декабря в небе над территорией Беларуси вследствие отражения массированного ракетного удара РФ.

В ведомстве добавили, что Украина готова пригласить к участию в таком расследовании авторитетных экспертов из стран, не связанных с поддержкой государства-террориста России в какой-либо форме.