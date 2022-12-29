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Факти / Україна

Україна готова провести розслідування після тверджень Білорусі про “падіння української ракети”

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Україна готова провести розслідування після тверджень Білорусі про “падіння української ракети”

У Міністерстві оборони України заявили, що готові провести об’єктивне розслідування після тверджень режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито падіння “української ракети” на білоруській території у четвер, 29 грудня.

У пресслужбі відомства нагадали, що 29 грудня держава-терорист Росія вкотре завдала масового удару по Україні, використавши більше 11 дронів та 69 крилатих ракет, які запускала з бомбардувальників і кораблів, а також зенітні керовані ракети С-300.

Внаслідок ворожих ракетних ударів руйнувань зазнали понад 18 житлових будинків, десять об’єктів критичної інфраструктури у десяти областях. Також постраждало цивільне населення.

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— Що стосується тверджень білоруської сторони, українській стороні відомі відчайдушні й наполегливі прагнення Кремля втягнути Білорусь у свою агресивну війну проти України, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони додали, що українська сторона не виключає свідомої провокації з боку Росії, яка проклала такий маршрут для своїх крилатих ракет, щоб спровокувати їхнє перехоплення у повітряному просторі над територією Білорусі.

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Наголошується, що українська сторона, залишаючи за собою безумовне право на оборону та захист власного неба, є, водночас, готовою до проведення в Україні об’єктивного розслідування інциденту, який стався 29 грудня у небі над територією Білорусі внаслідок відбиття масованого ракетного удару РФ.

У відомстві додали, що Україна готова запросити до участі у такому розслідуванні авторитетних експертів з країн, які не пов’язані з підтримкою держави-терориста Росії у будь-якій формі.

Джерело: Міноборони
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