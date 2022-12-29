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Факты / Україна

От роты осталось всего два взвода. Оккупант о потерях на Луганщине и дезертирстве в армии

Малиновская Ангелина, редактор ленты
От роты осталось всего два взвода. Оккупант о потерях на Луганщине и дезертирстве в армии

Российский военный в перехваченном украинской разведкой телефонном разговоре пожаловался жене на масштабное дезертирство и потери оккупантов в Луганской области. Он утверждает, что на одной из позиций от целой роты осталось всего два взвода.

— От роты не осталось ничего. Два взвода только. На позициях никого нет. Только не говори никому. Ну, они все там, в Кременной, на позициях нет никого. Они там сидят, — рассказывает российский солдат.

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Он заявил, что россияне попали в окружение и большинство военных сбежали со своих позиций. Также оккупант рассказал, что его взвод пребывает под постоянным обстрелом ВСУ.

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Фото: ГУР

Источник: ГУР
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