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Факти / Україна

Від роти лишилося лише два взводи. Окупант про втрати на Луганщині та дезертирство в армії

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Від роти лишилося лише два взводи. Окупант про втрати на Луганщині та дезертирство в армії

Російський військовий у перехопленій українською розвідкою телефонній розмові поскаржився дружині на масштабне дезертирство та втрати окупантів у Луганській області. Він стверджує, що на одній із позицій від цілої роти залишилося лише два взводи.

– Від роти нічого не залишилося. Два взводи тільки. На позиціях немає нікого. Тільки не кажи нікому. Ну, вони усі там, у Кремінній, на позиціях немає нікого. Вони там сидять, – розповідає російський солдат.

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Він заявив, що росіяни потрапили до оточення і більшість військових втекли зі своїх позицій. Також окупант розповів, що його взвод перебуває під постійним обстрілом ЗСУ.

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Фото: ГУР

Джерело: ГУР
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