Від роти лишилося лише два взводи. Окупант про втрати на Луганщині та дезертирство в армії
Російський військовий у перехопленій українською розвідкою телефонній розмові поскаржився дружині на масштабне дезертирство та втрати окупантів у Луганській області. Він стверджує, що на одній із позицій від цілої роти залишилося лише два взводи.
– Від роти нічого не залишилося. Два взводи тільки. На позиціях немає нікого. Тільки не кажи нікому. Ну, вони усі там, у Кремінній, на позиціях немає нікого. Вони там сидять, – розповідає російський солдат.
Він заявив, що росіяни потрапили до оточення і більшість військових втекли зі своїх позицій. Також окупант розповів, що його взвод перебуває під постійним обстрілом ЗСУ.
Зараз дивляться
Фото: ГУР