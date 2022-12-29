Від роти лишилося лише два взводи. Окупант про втрати на Луганщині та дезертирство в армії

Грудень, 29 в 21:44

Російський військовий у перехопленій українською розвідкою телефонній розмові поскаржився дружині на масштабне дезертирство та втрати окупантів у Луганській області. Він стверджує, що на одній із позицій від цілої роти залишилося лише два взводи.

– Від роти нічого не залишилося. Два взводи тільки. На позиціях немає нікого. Тільки не кажи нікому. Ну, вони усі там, у Кремінній, на позиціях немає нікого. Вони там сидять, – розповідає російський солдат.

Він заявив, що росіяни потрапили до оточення і більшість військових втекли зі своїх позицій. Також окупант розповів, що його взвод перебуває під постійним обстрілом ЗСУ.

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Фото: ГУР