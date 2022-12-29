Декабрь, 29 в 21:29

Украина вступает в 2023 год с осторожным оптимизмом, поскольку ряд внутренних и международных тенденций указывают на возможность ее будущей победы.

Эксперт Atlantic Council Брайан Меффорд выделил восемь факторов, которые играют решающую роль в формировании окончательного результата войны в последующие месяцы.

Военная мощь Украины. Первые десять месяцев российского вторжения показали, что украинская армия во многом достигла стандартов НАТО или даже превзошла их.

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Несмотря на то, что украинские солдаты очень сильно уступают в вооружении и численности, они доказали свою высокую квалификацию и у них хорошее руководство. Кроме того, они прекрасно мотивированы необходимостью защищать свою Родину.

Украинская стойкость. Эксперт отметил, что народ Украины остается непокоренным, несмотря на оккупацию, осаду, отключение электроэнергии и военные преступления России, включая систематическое сексуальное насилие, насильственные депортации и массовые убийства.

Англо-американские союзники. Для Украины обмен разведывательными данными, обучением, финансовой помощью и оружием со стороны США и Великобритании помог уничтожить большую часть российской армии.

Польская солидарность. Открыв свои двери миллионам украинских беженцев, Польша придерживалась золотого правила “полюби ближнего, как самого себя”. А ее военная помощь, обучение и дипломатическая поддержка также имеют большое значение.

Поддержка Турции. Страна добилась успеха в переговорах по соглашению о поставках украинского зерна, решила закрыть пролив Босфор для российских военных кораблей и сделала шаги по обеспечению аварийного электроснабжения Украины.

А турецкие боевые беспилотники Bayraktar внесли решающий вклад в первые недели войны, помогая спасти Киев и Харьков от российской оккупации.

Единая Европа. Российская агрессия убедила ранее нейтральную Швецию и Финляндию присоединиться к альянсу НАТО. Теперь НАТО сильнее, чем когда-либо, к тому же и ЕС обнаружил, что в его существовании больше смысла, чем когда-либо с момента его создания.

Российское имперское самомнение. Как отметил Брайан Меффорд, некомпетентно совершенное вторжение в Украину разрушило миф о России как военной супердержаве и сделало страну более изолированной на международном уровне.

Лидерство президента Зеленского. Он достиг беспрецедентного уровня мирового признания. На протяжении всей украинской истории многие национальные лидеры покидали страну в моменты кризиса. Зеленский поступил наоборот.

Его решение остаться в столице страны стало одним из поворотных моментов всей войны. Это продемонстрировало украинскому народу и всему миру, что он лидер, вокруг которого они могут сплотиться.