Декабрь, 29 в 7:30

2022 стал для всей Украины настоящим испытанием. Война принесла горе в дом каждого украинца, а многим пришлось бежать от русского нашествия в другие регионы или за границу.

Никто не сомневается, что испытания будут продолжаться и в 2023 году. Как для наших бойцов на фронте, так и для каждого живущего и работающего ради победы.

Факты ICTV пообщались с экспертами разных сфер и составили свои прогнозы для Украины на 2023 год.

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Прогнозы охватывают большинство сфер жизни в Украине в состоянии войны – от ситуации на фронте и перспектив у ВСУ до общего состояния экономики и цен на продукты.

Способны ли ВСУ освободить все территории в следующем году? Сколько беженцев удастся вернуть в Украину? Будут ли в Украине “волны” мобилизации? Что будет с курсом доллара? Будут ли толкать Киев на невыгодные переговоры? Обо всем этом и многом другом читайте в нашем материале.