Грудень, 29 в 21:29

Україна вступає у 2023 рік з обережним оптимізмом, оскільки низка внутрішніх та міжнародних тенденцій вказують на можливість її майбутньої перемоги.

Експерт Atlantic Council Браян Меффорд виокремив вісім факторів, які відіграють вирішальну роль у формуванні остаточного результату війни у наступні місяці.

Військова міць України. Перші десять місяців російського вторгнення показали, що українська армія багато в чому досягла стандартів НАТО або навіть перевершила їх.

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Попри те, що українські солдати дуже сильно поступаються в озброєнні та чисельності, вони довели свою високу кваліфікацію і у них гарне керівництво. Крім цього, вони чудово мотивовані необхідністю захищати свою Батьківщину.

Українська стійкість. Експерт наголосив на тому, що народ України залишається непокореним, незважаючи на окупацію, облогу, відключення електроенергії та воєнні злочини Росії, включно з систематичним сексуальним насильством, насильницькими депортаціями та масовими вбивствами.

Англо-американські союзники. Для України обмін розвідувальними даними, навчанням, фінансовою допомогою та зброєю з боку США та Великої Британії допоміг знищити більшу частину російської армії.

Польська солідарність. Відкривши свої двері мільйонам українських біженців, Польща дотримувалася золотого правила “полюби ближнього, як самого себе”. А її військова допомога, навчання та дипломатична підтримка також мають велике значення.

Підтримка Туреччини. Країна досягла успіху в переговорах щодо угоди про постачання українського зерна, вирішила закрити протоку Босфор для російських військових кораблів та зробила кроки до забезпечення аварійного електропостачання України.

А турецькі бойові безпілотники Bayraktar зробили вирішальний внесок у перші тижні війни, допомагаючи врятувати Київ та Харків від російської окупації.

Єдина Європа. Російська агресія переконала раніше нейтральну Швецію, а також Фінляндію приєднатися до альянсу НАТО. Тепер НАТО сильніше, ніж будь-коли, до того ж і ЄС виявив, що в його існуванні більше сенсу, ніж будь-коли з моменту його створення.

Російська імперська зарозумілість. Як зауважив Браян Меффорд, некомпетентно здійснене вторгнення в Україну зруйнувало міф про Росію як військову супердержаву і зробило країну більш ізольованою на міжнародному рівні.

Лідерство президента Зеленського. Він досяг безпрецедентного рівня світового визнання. Протягом усієї української історії багато національних лідерів залишали країну в моменти кризи. Зеленський вчинив навпаки.

Його рішення залишитися у столиці країни стало одним із поворотних моментів усієї війни. Це продемонструвало українському народу та всьому світу, що він лідер, навколо якого вони можуть згуртуватися.