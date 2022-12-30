Враг не отказался от безумной идеи захватить Донетчину под Новый год — Зеленский

Декабрь, 29 в 23:14

Россия хочет захватить Донецкую область к Новому году. Об этом в вечернем обращении 29 декабря сообщил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что самыми горячими точками на фронте остаются Бахмут, Соледар и в целом вся линия на Донетчине.

– Враг не отказался от безумной идеи захватить Донетчину. Теперь они ставят себе задачу – под Новый год. Я благодарю всех наших ребят, которые уже месяц доказывают оккупантам, что это мы будем ставить и достигать целей на своей земле. Спасибо всем, кто защищает украинский Донбасс! Всем, кто защищает нашу Харьковщину! Всем, кто держит наш юг! Кто защищает нашу границу, – сказал Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил бойцов Воздушных сил, украинскую ПВО, которые сегодня успешно отбили очередную российскую атаку.

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По словам главы государства, с каждым таким ракетным ударом Россия все глубже загоняет себя в тупик.

– Ракет у них становится все меньше. В то же время статус крупнейшего террориста в мире еще долго будет иметь последствия для России и ее граждан. И каждая ракета только закрепляет, что все это должно завершиться трибуналом. Именно так и будет, – подчеркнул президент.